Подмосковье 01 декабря 2022, 13:14 Конкурс «ЖКХ глазами детей» завершится в Подмосковье 2 декабря

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Конкурс «ЖКХ глазами детей» проводят в Подмосковье с 10 октября по 2 декабря. Участники уже прислали на оценку 760 рисунков, сообщили в МинЖКХ региона.

Глава министерства Антон Велиховский рассказал, что на конкурс прислали уже на 120 работ больше, чем в прошлом году. Сбор продолжат еще два дня.

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«Далее 7 декабря комиссия отберёт наиболее интересные работы, и в середине месяца мы пригласим победителей на вручение сертификатов и подарков от нашего министерства и наших подведомственных организаций», — сказал министр.

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Стать участниками конкурса могут жители Подмосковья от шести до 18 лет. Темы работ — раздельный сбор отходов, чистая вода, капремонт и цифровизация ЖКХ. Направить работы можно по почте. Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке.

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