Подмосковье 03 апреля 2023, 17:50 Конкурс «Женщины в АПК» впервые проведут в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Работниц сельского хозяйства из Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс «Женщины в АПК». Подробнее рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

«В Подмосковье женщины работают наравне с мужчинами: поднимают на ноги огромные хозяйства, работают за рулем сельхозтехники, налаживают технологии производственных процессов и при этом вдохновляют коллег на дальнейшее развитие», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.

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Экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев. Он рассказал президенту Владимиру Путину о реализуемых программах поддержки предприятий.