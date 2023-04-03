03 апреля 2023, 17:50
Конкурс «Женщины в АПК» впервые проведут в Подмосковье
Работниц сельского хозяйства из Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс «Женщины в АПК». Подробнее рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
«В Подмосковье женщины работают наравне с мужчинами: поднимают на ноги огромные хозяйства, работают за рулем сельхозтехники, налаживают технологии производственных процессов и при этом вдохновляют коллег на дальнейшее развитие», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.Конкурс — это возможность показать вклад женщин в развитие отрасли. Участвовать смогут жительницы сельских территорий, работающие в агропроме. Чтобы подать заявку, нужно направить анкету, эссе и документы на почту rcwa@mcx.gov.ru. Прием заявок завершится 15 июля.
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