Подмосковье

03 апреля 2023, 17:50

Конкурс «Женщины в АПК» впервые проведут в Подмосковье

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Работниц сельского хозяйства из Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс «Женщины в АПК». Подробнее рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

«В Подмосковье женщины работают наравне с мужчинами: поднимают на ноги огромные хозяйства, работают за рулем сельхозтехники, налаживают технологии производственных процессов и при этом вдохновляют коллег на дальнейшее развитие», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.

Конкурс — это возможность показать вклад женщин в развитие отрасли. Участвовать смогут жительницы сельских территорий, работающие в агропроме.

Чтобы подать заявку, нужно направить анкету, эссе и документы на почту rcwa@mcx.gov.ru. Прием заявок завершится 15 июля.

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Сельское хозяйство

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