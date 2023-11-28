28 ноября 2023, 15:05
Конкурс «Женщина-герой» среди матерей и жен участников СВО прошел в Подмосковье
В Московской области состоялся финал конкурса «Женщина-герой». В заключительный этап прошли 10 жительниц региона, которые являются женами, сестрами, дочерями или матерями участников СВО.
Мероприятие состоялось в Vegas City Hall в Москве. Всего на конкурс подали свыше 50 заявок. Из них 30 стали участницами.
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«Сегодня на хрупкие плечи женщин легла самая большая и самая сложная, но очень важная роль — вдохновлять наших защитников на победу», — заявила депутат Госдумы Алла Полякова.
В финале конкурсантки показали свои визитки, выступили с музыкальными номерами и продефилировали в образах женщин-героев. В жюри попали певец Влад Топалов, актер Дмитрий Харатьян и другие.
Победительницей стала старший лейтенант, ветеран боевых действий Юлия Шканова из Наро-Фоминска. Спецприз получила Екатерина Котенкова из Истры.
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