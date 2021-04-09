Конкурс «Воспитатель года» начнется 12 апреля в Подмосковье

Весной выберут лучшего воспитателя Подмосковья. Для этого 12 апреля начнется конкурс, участниками которого станут 52 человека.

Конкурс «Воспитатель года» продлится до 24 апреля. Проведут его в Орехово-Зуевском университете. Это отметила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

За победу будут бороться воспитатели, учителя-логопеды, музыкальные руководители, а также инструкторы по физической культуре Ирина Каклюгина.

Учителя не только покажут свои профессиональные навыки, но и смогут раскрыть творческий потенциал, целеустремленность, находчивость.

«Впереди серьезные испытания. Желаю всем участникам удачи и успехов!» — добавила Ирина Каклюгина.

Лидеров объявят на торжественной программе, посвященной Дню учителя. Победителю дадут 500 тысяч, лауреатам — по 100 тысяч. Ранее стало известно, что участниками конкурса «Учитель года Подмосковья» стали 50 человек.