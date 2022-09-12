Конкурс мастерства водителей мусоровозов прошел в Солнечногорске | 360°

Подмосковье 12 сентября 2022, 17:47 Поделиться Telegram

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Viber Конкурс мастерства водителей мусоровозов прошел в Солнечногорске

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Соревнования водителей спецтехники провели на площадке комплекса переработки отходов «Нева»(Солнечногорск), деятельность которого курирует Министерство ЖКХ Московской области. В конкурсе профессионального мастерства приняли участие больше 100 человек.

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Сотрудники четырех компаний Группы «ЭкоЛайн», из которых два столичных и два подмосковных региональных оператора, участвовали в соревновании. После этапа проверки теоретических знаний определились 11 финалистов, которые боролись друг с другом в номинациях «Лучший водитель мусоровоза», «Лучший водитель бункеровоза» и «Лучший водитель погрузчика».

«В Московской области работает порядка 1350 единиц специальной техники, которая осуществляет вывоз отходов с контейнерных площадок, которых у нас на сегодняшний день более 62 тысяч. Профессиональные качества таких водителей весьма востребованы и постоянное повышение мастерства крайне для нас важно», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Водителям мусоровозов и бункеровозов предстояло показать умение маневрировать большегрузом. Нужно было передним и задним ходом проехать пять ворот, не задев ограничители и не пропустив проезды, а также продемонстрировать умение парковаться в сложных условиях. Тройку мест поделили водители мусоровозов Александр Мазуренко (первое), Николай Тертышный (второе) и Андрей Зайцев (третье место). Среди водителей бункеровозов победил Алексей Беляков, второе место у Виктора Осипова, третий призер — Даниил Адамов.

В номинации «Лучший водитель погрузчика» участники конкурса выполняли маневры «Пизанская башня» (устанавливали кипы вторсырья в виде колонны), «Фитнес-минутка» (нужно было ухватить спортивный шар и бросить его в бункер), «Змейка» и «Вальс Штрауса» (десять оборотов вокруг оси автомобиля). Победителей стал Евгений Самуилов, на втором месте Сергей Смирнов, на третьем Сергей Соловьев. Все победители получили денежные премии.

На трибунах болельщиков в этот день собрались более 500 сотрудников Группы «ЭкоЛайн», многие из которых приехали с семьями. Они приняли участие в экологических мастер-классах и спортивных играх, тест-драйве мусоровозов и эстафете болельщиков. Для детей сотрудников были организованы различные мероприятия.

Конкурс прошел на территории КПО «Нева», который введен в строй в 2022 году. Здесь все процессы сортировки и переработки происходят внутри единого периметра, что существенно снижает шумовую нагрузку, минимизирует запах и загрязнение территории разлетающимися пакетами. Комплекс оснащен современным оборудованием, благодаря чему 75% отходов идет на дальнейшую переработку.

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