Узнать историю и найти новые маршруты для путешествий. Конкурс винтажных фото стартовал в Подмосковье

Познакомиться с историей Подмосковья по старым фотографиям можно в социальной сети Instagram. Комитет по туризму Московской области запустил конкурс «Винтажное Подмосковье». Он стартовал 27 апреля. Вы можете стать участником или просто любоваться красивыми снимками и читать истории про самые интересные места Московской области.

В аккаунте Комитета по туризму Московской области в Instagram уже набирает обороты конкурс об истории Подмосковья. Чтобы стать участником нужно выложить снимки, сделанные в московском регионе, и рассказать историю о местах с фото. Обязательно поставьте хештег #винтажноеподмосковье и отметьте аккаунт Комитета туризма.

Те, чьи фото сделаны до 1980-х годов, станут конкурсантами и поборются за главный приз.

Победитель конкурса получит в подарок экскурсию по музейно-выставочному комплексу «Новый Иерусалим» и по территории Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря. Проведет экскурсию директор музея. Также победителю подарят билеты на любую выставку комплекса.

Организаторы подготовили и другие призы для участников конкурса. Но один из самых ценных подарков — это новые интересные маршруты для путешествий по Подмосковью в ваших фото.

Итоги конкурса подведут в аккаунте Комитета по туризму Московской области 11 мая.