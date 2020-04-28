Узнать историю и найти новые маршруты для путешествий. Конкурс винтажных фото стартовал в Подмосковье
В аккаунте Комитета по туризму Московской области в Instagram уже набирает обороты конкурс об истории Подмосковья. Чтобы стать участником нужно выложить снимки, сделанные в московском регионе, и рассказать историю о местах с фото. Обязательно поставьте хештег #винтажноеподмосковье и отметьте аккаунт Комитета туризма.
Те, чьи фото сделаны до 1980-х годов, станут конкурсантами и поборются за главный приз.
Победитель конкурса получит в подарок экскурсию по музейно-выставочному комплексу «Новый Иерусалим» и по территории Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря. Проведет экскурсию директор музея. Также победителю подарят билеты на любую выставку комплекса.
Организаторы подготовили и другие призы для участников конкурса. Но один из самых ценных подарков — это новые интересные маршруты для путешествий по Подмосковью в ваших фото.
Итоги конкурса подведут в аккаунте Комитета по туризму Московской области 11 мая.