Конкурс-викторина «Капремонт в Подмосковье» стартовал 17 января

Конкурс «Капремонт в Подмосковье» стартовал сегодня в регионе. Он пройдет в три этапа, вся информация будет доступна в Telegram-канале Фонда капитального ремонта Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе МинЖКХ Подмосковья.

«Основной целью конкурса является привлечение внимания жителей к вопросам капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. К участию в конкурсе приглашаются все желающие. Возраст участников не ограничен», — рассказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Трех победителей выберут с 25 по 26 января генератором случайных чисел в прямом эфире телеграм-канала Фонда капремонта среди участников, набравших 10 и более баллов.

«Коммуникация с жителями в формате викторины для нас в новинку. Очень важно искать новые и современные способы информирования о ходе реализации региональной программы капитального ремонта и популяризировать все отрасли сферы ЖКХ в легком игровом формате», — отметил гендиректор Фонда капремонта общего имущества МКД Московской области Валерий Николов.

Награждение финалистов состоится в конце января.