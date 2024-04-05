Подмосковье 05 апреля 2024, 13:07 Конкурс цирковых коллективов пройдет в Павловском Посаде 6 апреля Министерство культуры и туризма Московской области

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Дворец культуры «Павлово-Покровский» в 15-й раз примет подмосковный конкурс любительских цирковых коллективов «Парад-алле». Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В этом году за победу будут бороться 12 любительских цирковых коллективов и исполнителей из Воскресенска, Лыткарина, Орехово-Зуева, Павловского Посада, Подольска и других городов Подмосковья и Москвы. Экспертам предстоит оценить 31 номер со сложными элементами акробатики, хореографии и эквилибристики.

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Председатель жюри — заслуженный работник культуры России Валентина Савина.

В понедельник стало известно, что лиственница из Волоколамского округа представит Подмосковье на национальном конкурсе «Российское дерево года». Этот памятник природы расположен на территории усадьбы Гончаровых, где не раз бывал сам Пушкин.

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