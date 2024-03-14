Подмосковье 14 марта 2024, 13:54 Конкурс театрального искусства пройдет в Щелкове в конце марта Министерство культуры и туризма Московской области

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Областной конкурс «Театральная весна Подмосковья» в шестой раз пройдет в Щелкове. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Конкурс пройдет 23 и 24 марта на сцене концертного центра «Щелковский театр». В финале встретятся 19 коллективов, которые прошли отборочный тур в феврале. Участники представят 11 городских округов Подмосковья.

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В состав жюри войдут заслуженные артисты России Ольга Анохина и Валерия Олефир, а также заслуженный артист Московской области, ведущий актер Мытищинского театра «ФЭСТ» Игорь Калагин.

Победители конкурса получат дипломы лауреатов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день. Сейчас там можно найти масленичные развлечения, которые проходят в каждом городе.

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