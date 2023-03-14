Подмосковье 14 марта 2023, 08:21 Конкурс «Супермама» прошел в Раменском

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Конкурс «Супермама» прошел в Раменском. Побороться за звание лучшей мамы округа на сцену вышли пять претенденток.

Свои таланты участницы демонстрировали в трех испытаниях: визитка, дефиле и творческий конкурс «Мама-волшебница». Кто-то читал стихи, кто-то пел, а семья Степановых представила на суд жюри свою интерпретацию сказки про репку.

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«Наша личная [сказка], переделанная из „Репки“ в „Сорняк“. Эта сказка, которую мы перед сном рассказываем, сейчас выйдет в массы», — поделилась участница конкурса «Супермама» Елена Степанова.

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Конкурсантки изо всех сил старались удивить жюри и показать все свои таланты, грацию и обаяние.

«Супермама в наше время должна уметь очень много. Она должна всегда хорошо выглядеть, она следит за собой и детьми. Но в первую очередь она — женщина. Настоящая женщина, которая ангел-хранитель своего дома, своего очага, своего мужа, своих детей», — рассказала организатор конкурса «Супермама» Галина Княжева.

Выбрать лучшую участницу было непросто, поэтому наградили всех. Главный приз и звание «Супермама — 2023» достались Елене Степановой. Вместе с супругом Евгением они воспитывают четверых детей, и их семью совсем скоро ждет пополнение.

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