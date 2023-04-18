Подмосковье 18 апреля 2023, 12:36 Конкурс субсидий на транспортировку для экспортеров начался в Подмосковье

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Компании-экспортеры из Подмосковья смогут подать заявку на получение субсидии для компенсации трат на транспортировку до 20 августа.

Как рассказали в Мининвесте, субсидия позволит компенсировать до 80% трат предприятий при транспортировке промышленных товаров в другие страны. Максимальный размер выплаты составит 500 миллионов рублей. При этом поставки должны быть совершены с 1 июля 2022-го по 30 июня 2023 года.

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Подать заявку могут экспортеры, продукция которых находится в перечне Минпромторга России. При этом объем поставок должен не менее чем в четыре раза превышать объем полученной поддержки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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