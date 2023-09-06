Подмосковье 06 сентября 2023, 13:17 Конкурс субсидий на развитие туризма объявили в Подмосковье Пресс-служба министерства культуры Московской области

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Предприятия сферы туризма из Подмосковья смогут получить финансирование на реализацию новых идей. В регионе объявили конкурс субсидий для поддержки и развития инфраструктуры для путешественников.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья уточнили, что конкурс будет проводиться по нескольким номинациям.

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Субсидию до четырех миллионов рублей можно будет получить на приобретение туристского оборудования, пунктов проката и детских комплексов. До 7,3 миллиона рублей можно получить на переоборудование бассейнов во всесезонные и приобретение мобильных погружных устройств для инвалидов. До четырех миллионов выдадут на разработку новых туристских маршрутов, включая маркировку, навигацию, обеспечение безопасности и организацию выделенных зон отдыха.

Субсидия на создание электронных путеводителей по туристским маршрутам предусматривает выплату до четырех миллионов рублей. Столько же можно будет получить на проекты доступной туристской среды для инвалидов.

Информацию о сроках проведения, месте подачи заявок, требованиях и критериях отбора можно узнать на сайте Минкультуры Подмосковья.

Около восьми миллионов туристов посетили Подмосковье летом, отметил губернатор Андрей Воробьев. Это больше, чем год назад.