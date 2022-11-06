Конкурс строевой подготовки прошел в Подольске | 360°

Подмосковье 06 ноября 2022, 21:01 Конкурс строевой подготовки прошел в Подольске

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В Подольске участники юнармейских, студенческих и военно-патриотических отрядов поборолись за звание лучших в смотре-конкурсе «Статен в строю, силен в бою».

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Участники юнармейских, студенческих и военно-патриотических отрядов поборолись за звание лучших в смотре-конкурсе «Статен в строю, силен в бою», который прошел в Подольске.

В течение нескольких месяцев ребята усердно оттачивали команды и строевые приемы на месте и в движении, чтобы гордо выступить перед офицерами.

Надо тренироваться усиленно и слаженно. Как говорится: «Тяжело в учении — легко в бою» Максим Грачев.

Участник Великой Отечественной войны Николай Герасимов посетил торжественное мероприятие. Он дал ребятам напутствие, а также поддержал тех, кто сейчас находится на СВО.

«Я понимаю, что значит вам быть на спецоперации. Это большая работа для того, чтобы победить врага. И мы надеемся на это, что он будет побежден. А вам желаю удачи и возвращения обязательно домой к своим близким», — сказал ветерен Великой Отечественной войны Николай Герасимов.

Жюри по достоинству оценило участников. И судьями было принято решение объявить победную ничью. Всем отрядам вручили почетные грамоты и кубки.