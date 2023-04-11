Подмосковье 11 апреля 2023, 12:42 Конкурс стипендий для юных музыкантов Подмосковья пройдет 14 апреля Научно-методический центр Московской области

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Конкурсный отбор на стипендии благотворительного фонда «новые имена» имени Иветты Вороновой пройдет в Пушкино 14 апреля в Московском областном музыкальном колледже имени Прокофьева. Там пройдет прослушивание юных музыкантов, а также просмотр работ художников и мастер-класс по изобразительному искусству.

По результатам выберут лучших конкурсантов, которые получат стипендии и примут участие в Международной Летней творческой школе «Новые имена» в Суздале. Там они посетят мастер-классы, услышат рекомендации преподавателей ведущих образовательных организаций страны, а также побывают на концертах и выставках.

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