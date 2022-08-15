Конкурс стихотворений о правилах поведения в автобусах объявили в Подмосковье

Перед началом нового учебного года Мострансавто объявило конкурс авторских стихотворений, которые будут посвящены правилам поведения и мерам предосторожности в автобусах. Конкурс будет проводиться среди самых юных жителей Подмосковья — детей от шести до 11 лет. Прислать свои работы можно до 29 августа по адресу электронной почты pressamta@mail.ru.

«Предлагаем всем желающим прислать небольшое стихотворение собственного сочинения. Чтобы его написать, дети вспомнят или повторят, как вести себя в различных ситуациях в автобусах. Это важно перед началом нового учебного года. Надеемся, что маленькие поэты, участвующие в конкурсе, письменно закрепят знания, а победители получат памятные подарки от компании», — рассказали в Мострансавто.

Для победителей конкурса подготовлены актуальные призы — рюкзаки и пеналы. Как сообщили в МТДИ, нужно указать ФИО и возраст автора, название произведения, город проживания и телефон представителя ребенка. Итоги конкурса подведут 1 сентября, все стихи появятся на официальном сайте. Множество мероприятий для детей в Московской области проводятся под руководством губернатора Андрея Воробьева.