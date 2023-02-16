Подмосковье 16 февраля 2023, 15:06 Конкурс среди воспитателей детских садов прошел в Дмитрове

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Второй этап конкурса «Воспитатель года» завершился в Дмитрове. Пять участниц прошли в следующий тур.

Отборочный тур прошел на базе детского сада «Звездный». Шесть участниц представили свои наработки и провели мастер-классы.

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«Цель моего занятия — научить детей работать в команде. Уделять большое внимание чувствам и социальным навыкам», — рассказала воспитатель дмитровской прогимназии № 5 Александра Ковалева.

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Жюри оценивало выступление по 10-балльной системе. В итоге одна из участниц выбыла из соревнований, а пять других продолжат борьбу за звание лучшего воспитателя года. В третьем туре им предстоит провести занятия с детьми.