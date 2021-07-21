Предприниматели из Московской области могут принять участие в двух конкурсах, организованных фондами «Наше будущее» и региональных социальных программ. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«Соглашение о сотрудничестве между правительством Московской области и фондом „Наше будущее“ было подписано в 2017 году. В этом году предприниматели нашего региона могут предоставить свои социальные проекты на конкурс. Это стало возможным благодаря расширению территориального охвата конкурса и включению Подмосковья в число участников», — уточнила руководитель Мининвеста региона.

Ранее в конкурсе могли принять участие представители семи областей: Астраханской, Волгоградской, Калининградской и Нижегородской, Пермского края, Республики Коми и Ханты-Мансийского автономного округа.

Конкурс социально-преобразующих проектов предполагает выдачу беспроцентных займов на сумму от 10 до 40 миллионов рублей (от 30% от общего инвестиционного бюджета проекта) на приобретение недвижимости и оборудования сроком до 10 лет.

В рамках конкурса социально-предпринимательских проектов фонд «Наше будущее» будет выдавать беспроцентные займы на сумму от трех до семи миллионов рублей сроком до пяти лет.

Заявки на конкурс можно отправлять в течение года. Подробности можно узнать на официальном сайте.