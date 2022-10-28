Конкурс социальных проектов прошел в Ногинске | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 21:02 Конкурс социальных проектов прошел в Ногинске

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Конкурс социальных проектов «Сделай шаг» прошел в центре «ПроМолодежь» в Ногинске. Лучшие авторы получат поддержку.

Всего было восемь номинантов. Каждый представил свою идею — от уроков добра в школах до чат-бота, который помог бы жителям Богородского округа узнавать все о самых интересных событиях.

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Участники представили проекты в четырех номинациях: «Культура и творчество», «Добровольчество», «ЗОЖ» и «Патриотика».

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«В этом году у нас больше номинантов — восемь. Каждый год по пять–шесть. Комиссия предварительно ознакомилась с проектами», — рассказал директор центра «ПроМолодежь» Владислав Рязанов.

Сотрудник центра Виктория Гиль подчеркнула, что поддержка проектов стала еще серьезнее.

«В прошлом году начальник комиссии по делам несовершеннолетних Евгений Иванов смог поддержать проект безопасности на железной дороге. То есть это проект, который действительно сработал», — отметила она.

В этом году жюри высоко оценило все идеи авторов. Теперь ребята получат поддержку.