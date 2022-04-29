Конкурс-смотр строевой песни среди школьников и студентов прошел в Чехове в 15-й раз

Школьники и студенты из городского округа Чехов приняли участие в смотре строевой песни. Это традиционный старт торжественных мероприятий, посвященный празднику Победы. Конкурс прошел в округе уже в 15-й раз.

Каждая команда в единой форме промаршировала под выученную песню. Готовились они к выступлению несколько месяцев. В группах приняли участие не только молодые люди, но и девушки.

Ученица школы № 3 рассказала, что это реальная возможность показать свои умения, которые она вместе с другими участниками, оттачивала долгое время. Школьница призналась, что очень хочет выиграть.

Строгое жюри оценивало каждое выступление по специальным критериям. Важно, чтобы каждый участник коллектива мог маршировать в ногу, попадать в ноты и не сбиваться с ритма.

Председатель жюри Виктор Торяник сравнил выступления молодых людей с солдатами.

«Первое, на что будут обращать внимание — это сплоченность каждого из отрядов, внешний вид и, соответственно, синхронность и правильность выполнения тех или иных строевых элементов», — подчеркну он.

Директор гимназии № 2 городского округа Чехов Марина Тарасова подчеркнула, что в команду взяли только лучших учеников, проявивших себя своими достижениями и заслугами.

«Они стремятся участвовать в этом смотре строя и песни. И это считается у нас очень почетным. И конечно, здесь разговор идет о патриотическом воспитании. Тем более в преддверии Дня Победы», — заявила она.

Главными зрителями смотра стали ветераны Великой Отечественной войны. На торжественном открытии конкурса глава городского округа Григорий Артамонов обратился к ним со словами благодарности за мирное небо над головой. Отдельно он поприветствовал участников конкурса.

Главные зрители смотра — ветераны Великой Отечественной войны. На торжественной церемонии открытия глава округа Григорий Артамонов поблагодарил их за мирное небо над головой. Участников смотра-конкурса он поприветствовал отдельно.

«Очень отрадно, что в нашем городском округе так много ярких, красивых ребят, которые участвуют в этом смотре-конкурсе. Это говорит о том, что в нашей стране, в нашей Московской области, в нашем округе историческую память наших предков никто, никогда не сможет стереть. Потому что есть вот это молодое поколение. Вы, которые знаете о подвиге наших предков. И будете эту память передавать вашим детям», — подчеркнул Артамонов.

По итогам выступлений шесть команд наградили кубками призеров. Победителями смотра стали ученики из Троицкой школы, школы № 3 Чехова и Мещерского медицинского училища.

Им вручили благодарственные письма и кубки главы округа. А по завершении мероприятия всех участников накормили вкуснейшей гречневой кашей из полевой кухни.