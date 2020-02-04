Кормите птиц правильно. Конкурс скворечников стартовал в Подмосковье

Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе «Птичья квартира». Позаботиться о пернатых в зимний период призвали Министерство экологии региона и Приокско-Террасный заповедник.

Главная идея конкурса — подготовка к весне, чтобы всем птицам хватило мест для жительства — удобных и доступных.

Экологический конкурс «Птичья квартира» уже начался и продлится до 27 марта. Для участников доступны две номинации — «Оптимальный вариант» (жилище, отвечающее обычным стандартам) и «Сказочный дворец» (самый красивый и оригинальный скворечник). К участию принимаются как коллективные, так и индивидуальные работы.

Попытаться сделать лучший дом для птиц могут все жители московского региона. Открытое голосование начнется 16 февраля и продлится по 20 марта на официальной странице конкурса.

Инициатива Приокско-Террасного биосферного заповедника раздвинула границы акции «Покорми птиц». Впервые она стартовала по инициативе Минэкологии в 2017 году. Сейчас муниципальные образования проводят собственные акции, в которых принимают участие и взрослые, и дети.

Кормушки для птиц в январе развесили в городских округах Рузский, Воскресенск, Красногорск, Люберцы, Фрязино и Электросталь.

Экологи напоминают, что кормить птиц нужно правильно. У кормушки должна быть крыша и бортики, чтобы корм не засыпало снегом и не сдувало ветром. Вывешивать кормушку нужно как можно выше. Лучшая еда для пернатых — это несоленые и нежареные семечки подсолнуха и хлебные крошки.