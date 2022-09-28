Конкурс школьных лесничеств проведут в Подмосковье | 360°

Подмосковье 28 сентября 2022, 17:04 Поделиться Telegram

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Viber Конкурс школьных лесничеств проведут в Подмосковье

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Региональный этап всероссийского конкурса «Подрост» по традиции проводится одновременно с областным слетом школьных лесничеств. Такой формат предусматривает выступления команд и защиту индивидуальных проектов.

«Цель конкурса - развитие движения школьных лесничеств. Мы хотим выявить и поощрить детей, имеющих специальные знания и навыки в области леса», - рассказал курирующий Комлесхоз заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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В этом году в соревнованиях примут участие 18 команд школьных лесничеств, а 14 учеников представят свои индивидуальные работы в рамках конкурса «Подрост».

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«В Подмосковье 2791 ученик занимается в 158 школьных лесничествах. И с каждым годом нас становится все больше», - рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Итоги регионального этапа подведут 30 сентября.

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