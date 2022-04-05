Конкурс семейных ферм объявили в Подмосковье

23 марта началась подготовка документов для участия в конкурсах по отбору семейных ферм и «Агростартап».

Основные направления, по которым будет проводиться разработка проектов и развитие фермерских хозяйств, это разведение молочного крупного рогатого скота, выращивание плодовых и ягодных культур, разведение овец и коз, пчеловодство и рыбоводство.

Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов сообщил о том, что на предоставление грантов «Агростартап» выделено более 46 миллионов рублей бюджетных средств.

Эта форма поддержки призвана помочь тем фермерам, которые только начинают деятельность. Грант поможет привлечь в регион новых аграриев, подчеркнул Филимонов.

За помощью в сборе документов и написании бизнес-планов в Центр компетенций Московской области в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров уже обратилось 20 потенциальных участников конкурсных отборов. Прием документов осуществляется до 22 апреля 2022 года.