28 ноября 2023, 17:56
Конкурс робототехники «Шаг в будущее» прошел в Реутове
Областной конкурс робототехники «Шаг в будущее» прошел в Реутове. Участниками стали почти 170 ребят из Московской области.
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщило, что ребята представили на конкурс более 120 проектов.
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Среди победителей в возрасте до 11 лет — ученики образовательного центра «Флагман» и Центра молодежного инновационного творчества «Роболатория». Так, Валерия Серебрякова с проектом «Робот-уборщик» заняла первое место в номинации «Благоустройство территории», а Андрей Отавин с проектом «Робот-строитель» занял третье место в номинации «Роботы-помощники». Ребята принимали участие в подобном конкурсе впервые.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал быстрее обучать ИИ для поддержания порядка во дворах. О такой необходимости он заявил на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
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