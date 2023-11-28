Подмосковье 28 ноября 2023, 17:56 Конкурс робототехники «Шаг в будущее» прошел в Реутове Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Областной конкурс робототехники «Шаг в будущее» прошел в Реутове. Участниками стали почти 170 ребят из Московской области.

Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщило, что ребята представили на конкурс более 120 проектов.

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Среди победителей в возрасте до 11 лет — ученики образовательного центра «Флагман» и Центра молодежного инновационного творчества «Роболатория». Так, Валерия Серебрякова с проектом «Робот-уборщик» заняла первое место в номинации «Благоустройство территории», а Андрей Отавин с проектом «Робот-строитель» занял третье место в номинации «Роботы-помощники». Ребята принимали участие в подобном конкурсе впервые.

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