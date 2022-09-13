Конкурс рисунков «ЖКХ глазами детей» проведут в Подмосковье в октябре | 360°

Подмосковье 13 сентября 2022, 16:58 Поделиться Telegram

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Viber Конкурс рисунков «ЖКХ глазами детей» проведут в Подмосковье в октябре

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Юные жители Подмосковья могут сделать рисунки в любой технике на тему жилищно-коммунального хозяйства и побороться за призы. Раздельный сбор мусора, капитальный ремонт зданий, чистая вода или умная платежка — как темы для творчества.

«Проведение этого конкурса стало уже доброй ежегодной традицией, которая формирует положительное отношение подрастающего поколения к функционированию систем жизнеобеспечения, любовь к своему дому, городу и экологии нашего Подмосковья», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Цель мероприятия — привлечь внимание подрастающего поколения к вопросам ЖКХ и воспитать у детей осознанное отношение к охране окружающей среды и бережному использованию ресурсов.

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В срок с 10 октября по 11 ноября юные участники могут предоставить на конкурс свои рисунки, соответствующие следующим номинациям: «Раздельный сбор отходов — перспектива будущего», «Чистая вода в каждый дом», «Капитальный ремонт многоквартирных домов глазами детей» и «Цифровизация ЖКХ: проведение общего собрания собственников жилья онлайн или „Умная платежка“».

Рисунки можно выполнить на любом материале (бумага, ватман, картон, холст и иное) на форматах А4 и А3 в любой технике (карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, мелки). Объемные работы не допускаются. Рисунки нужно будет направить по адресу: 143902, Московская область, город Балашиха, улица Советская, дом 42. При этом электронный скан работы нужно будет прислать на адрес ukkmo@mosreg.ru.

Заявку на участие в конкурсе, а также другую информацию о мероприятии можно найти на сайте Министерства ЖКХ Подмосковья.

С 12 сентября по распоряжению губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье начался отопительный сезон.

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