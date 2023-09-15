Подмосковье 15 сентября 2023, 18:03 Конкурс рисунков «ЖКХ глазами детей» начнется в Подмосковье 18 сентября Unsplash

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Министерство ЖКХ Московской области объявляет о старте ежегодного конкурса рисунков для детей «ЖКХ глазами детей». Работы начнут принимать с 18 сентября.

Очередной ежегодный творческий конкурс для детей и подростков «ЖКХ глазами детей» стартует в Подмосковье. По словам министра ЖКХ Подмосковья Антона Велиховского, мероприятие призвано воспитывать у подрастающего поколения осознанное отношение к вопросам жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды и бережного использования ресурсов. В прошлом году на конкурс поступило около 800 работ. Министр выразил уверенность, что в 2023 году будет собрано не меньше ярких и креативных рисунков юных художников.

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Принять участие в конкурсе могут школьники Московской области с первого по 11-й класс. Участникам предлагается выполнить рисунок в одной из следующих номинаций: «Раздельный сбор отходов», «Чистая вода в каждый дом, оздоровление реки Волги», «Капитальный ремонт многоквартирных домов глазами детей», «Цифровизация ЖКХ».

Первый этап конкурса продлится с 18 сентября по 10 ноября и будет посвящен сбору рисунков. 16 ноября конкурсная комиссия определит победителей, а 23 ноября состоится награждение.

Рисунки можно выполнить на любом материале (бумага, картон, холст) формата А4 или А3 в любой технике (карандаш, краски, мелки). Работы должны быть выполнены на плоскости, без объема. Готовые рисунки необходимо направить в Учебно-курсовой комбинат ЖКХ почтой либо лично, а также прислать скан-копию по электронной почте. Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Министерства ЖКХ Московской области.