Конкурс рисунков на асфальте провели в Кузьминском лесопарке в День защиты детей

Кузьминский лесопарк с размахом отметил День защиты детей. В программе праздника было множество активностей для детей и взрослых.

Мальчики занимались столярными работами, девочки украшали себя аквагримом. Все вместе в театральной мастерской учились делать древнегреческие маски и делать настольные декорации для пластилиновых человечков. Изучали также физиологию и основы первый помощи.

Взрослые играли с детьми в настольные игры и соревновались в шахматах.

«В Кузьминском лесопарке мы проводим постоянно мероприятия. Все выходные и праздничные дни, в субботу, воскресенье можно прийти с семьей и, конечно, же отдохнуть. Здесь проводятся под эгидой проекта „Лето в Подмосковье“ различные праздничные мероприятия», — рассказал глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

С утра в парке провели традиционный конкурс «Рисунки на асфальте». Каждому участнику выделили свою зону для рисования. Рисовали все — от мала до велика. На то, чтобы создать свою картину каждому было выделено 40 минут. В итоге победили все. И призы тоже достались всем. Каждый художник получил сладкий приз — мороженое.