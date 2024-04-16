16 апреля 2024, 15:40
Конкурс рисунков ко Дню Победы среди пенсионеров пройдет в Химках
Конкурс рисунков «Победный май» пройдет в Химках. Участие в нем смогут принять жители округа старше 55 лет. Работы можно передать в общественную приемную «Единой России» до 24 апреля.
Рисунки должны быть посвящены Дню Победы и выполнены в формате А3. Участники конкурса могут использовать живописные или графические материалы, работая в любой технике. Всех отметят благодарственными письмами.
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«Этот конкурс позволит жителям изобразить свои мысли и чувства, посвященные победному маю 1945-го года на бумаге. Потрясающая патриотическая акция, которая позволяет проявить творческие способности», — отметила муниципальный депутат Надежда Смирнова.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.
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День Победы 9 мая
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