Подмосковье 16 апреля 2024, 15:40 Конкурс рисунков ко Дню Победы среди пенсионеров пройдет в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Конкурс рисунков «Победный май» пройдет в Химках. Участие в нем смогут принять жители округа старше 55 лет. Работы можно передать в общественную приемную «Единой России» до 24 апреля.

Рисунки должны быть посвящены Дню Победы и выполнены в формате А3. Участники конкурса могут использовать живописные или графические материалы, работая в любой технике. Всех отметят благодарственными письмами.

Реклама

«Этот конкурс позволит жителям изобразить свои мысли и чувства, посвященные победному маю 1945-го года на бумаге. Потрясающая патриотическая акция, которая позволяет проявить творческие способности», — отметила муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».