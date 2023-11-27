Подмосковье 27 ноября 2023, 15:14 Конкурс рисунков ко Дню матери прошел в коррекционной школе в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Конкурс творческих работ, посвященных Дню матери, провели среди учеников коррекционной школы в Лобне. Лучшие работы будут участвовать в муниципальном конкурсе.

Участники конкурса нарисовали картины, посвященные мамам. Лучшие работы представят на муниципальном конкурсе «Нашим матерям посвящается».

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Напомним, специальная коррекционная школа находится в Лобне по адресу: улица Павлика Морозова, 1б. Она работает с 1940 года. Сегодня там обучаются 170 детей. В будущем году учащихся переведут в новую школу на 2200 мест. Сейчас ее возводят в микрорайоне Катюшки.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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