Подмосковье 22 марта 2023, 11:43 Конкурс рисунков к 100-летию ЦСКА объявили в Подмосковье

Читать 360tv в

Минтранс Подмосковья сообщил о старте нового конкурса детских рисунков, который проводит компания «Мострансавто» совместно с ЦСКА. Ребята могут предложить дизайн для автобусов в стиле Центрального спортивного клуба армии и выиграть призы.

Конкурс «Забрендируй автобус в стиле ЦСКА» посвящен 100-летию спортклуба. Дети от семи до 16 лет могут проявить фантазию и предложить рисунок любого содержания, связанного с ЦСКА. Лучшая работа в дальнейшем украсит один из автобусов «Мострансавто».

Реклама

Участники могут изобразить спортсменов ЦСКА, различные виды спорта, спортивные объекты, а также все, что связано с клубом. От каждого ребенка принимается одна работа в любой технике. Это может быть акварель, рисунок цветными ручками или карандашами, мелками, фломастерами и так далее. Важно, чтобы она соответствовала заявленной теме — 100-летию ЦСКА.

Реклама

Работы принимаются с 22 марта по 22 апреля включительно на электронную почту konkursmta@mail.ru. Рисунок понадобится отсканировать или сфотографировать, а в письме указать имя и фамилию, возраст, город проживания и телефон. Итоги конкурса будут подведены 28 апреля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что оплату проезда в автобусах Подмосковья будут контролировать при помощи современных технологий.