Подмосковье 18 мая 2023, 16:04 Водители автобусов из Подмосковья выступят на международном конкурсе в Санкт-Петербурге

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Трое шоферов «Мострансавто» отправились в Санкт-Петербург на международный конкурс профессионального мастерства. Они поборются за звание лучшего водителя автобуса.

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что в этом году в конкурсе участвуют Алексей Стрельников, Иван Черников и Юрий Лысов. Их общий водительский стаж составляет больше 70 лет.

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Международный конкурс водителей автобусов проводится в 15-й раз. Утром 18 мая уже прошла жеребьевка и участники получили порядковые номера, под которыми будут проходить испытания. Водителям предстоит показать себя в знаниях ПДД, скоростном маневрировании и фигурном вождении. Также, шоферы должны будут выполнить девять фигур на площадке — это «бокс», «змейка», «колея», «эстафета» и другие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье сделают выделенки для автобусов на федеральных трассах. Пилотными дорогами станут М-7 «Волга», М-5 «Урал» и М-8 «Холмогоры».

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