Предприниматели 9 округов Подмосковья выдвинули на конкурс проекты о развитии бизнеса

Они смогут представить проекты, связанные с развитием бизнеса в Подмосковье. Эксперты выберут наиболее перспективные идеи, которые затем реализуют. Это подчеркнула министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Предпочтение отдается тем проектам, которые удовлетворяют потребности в сфере создания инфраструктуры, услуг для наших жителей. И со своей стороны мы окажем всю необходимую поддержку предпринимателям Екатерина Зиновьева.

В список девяти округов-участников проекта вошли Красногорск, Коломна, Королев, Орехово-Зуево, Ступино, Зарайск, Богородский, Волоколамский, Коломна и Балашиха.

Большая часть идей нацелена на развитие внутреннего туризма. Представили проекты и по социальному предпринимательству, промышленному производству, благоустройству, разным услугам для жителей.

Три этапа

Заявки на конкурс предпринимательских проектов принимают до 12 ноября. Затем начинается этап отбора — он продлится уже до 17-го.

Эксперты определят успешные проекты. А 19 ноября организуют онлайн-форум с подведением итогов, где и озвучат победителей.

В состав жюри войдут специалисты из Мининвеста Подмосковья, муниципалитетов, а также известные предприниматели страны.

Меры поддержки

Каждый победитель получит целый комплекс мер поддержки. В зависимости от проекта он может включать различную помощь:

• финансовую;

• имущественную;

• маркетинговую;

• консультационную;

• образовательную.

Лидерам помогут оперативно решить вопросы, чтобы запустить проекты. Это сделают при поддержке Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Подробные сведения доступны на сайте и по телефону 8 (499) 719-51-33.