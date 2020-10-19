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    19 октября 2020, 10:28

    Предприниматели 9 округов Подмосковья выдвинули на конкурс проекты о развитии бизнеса

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Девять округов Московской области стали участниками бесплатного онлайн-проекта «Открой свой бизнес». Это площадка, которая позволит предпринимателям громко заявить о своих разработках и получить поддержку.
    Предприниматели 9 округов Подмосковья выдвинули на конкурс проекты о развитии бизнеса

    Они смогут представить проекты, связанные с развитием бизнеса в Подмосковье. Эксперты выберут наиболее перспективные идеи, которые затем реализуют. Это подчеркнула министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

    Предпочтение отдается тем проектам, которые удовлетворяют потребности в сфере создания инфраструктуры, услуг для наших жителей. И со своей стороны мы окажем всю необходимую поддержку предпринимателям

    Екатерина Зиновьева.

    В список девяти округов-участников проекта вошли Красногорск, Коломна, Королев, Орехово-Зуево, Ступино, Зарайск, Богородский, Волоколамский, Коломна и Балашиха.

    Большая часть идей нацелена на развитие внутреннего туризма. Представили проекты и по социальному предпринимательству, промышленному производству, благоустройству, разным услугам для жителей.

    Три этапа

    Заявки на конкурс предпринимательских проектов принимают до 12 ноября. Затем начинается этап отбора — он продлится уже до 17-го.

    Эксперты определят успешные проекты. А 19 ноября организуют онлайн-форум с подведением итогов, где и озвучат победителей.

    В состав жюри войдут специалисты из Мининвеста Подмосковья, муниципалитетов, а также известные предприниматели страны.

    Меры поддержки

    Каждый победитель получит целый комплекс мер поддержки. В зависимости от проекта он может включать различную помощь:

    • финансовую;

    • имущественную;

    • маркетинговую;

    • консультационную;

    • образовательную.

    Лидерам помогут оперативно решить вопросы, чтобы запустить проекты. Это сделают при поддержке Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

    Подробные сведения доступны на сайте и по телефону 8 (499) 719-51-33.