Конкурс проектов по представлению бюджета проведут в Подмосковье

Конкурс проектов по представлению бюджета населению проведут в Московской области с 1 апреля по 16 мая. Цель этого конкурса — выявить и распространить лучшую практику формирования бюджета в формате, который обеспечивает открытость и доступность информации.

Участники конкурса должны представить разработку проекта по представлению информации о бюджете в понятной и доступной форме, рассказали в Министерстве экономики и финансов региона.

Для физических лиц номинаций будет семь. Среди них — «Бюджет для граждан в картинках», «Лучший видеоролик о бюджете», «Бюджет и национальные цели развития Российской Федерации», «Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан», «Лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства», «Анализ практики развития бюджета для граждан», «Бюджет и чрезвычайные ситуации».

Для компаний номинаций будет девять: «Лучший проект регионального бюджета для граждан», «Лучший проект местного бюджета для граждан», «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан», «Лучшее event-мероприятие по проекту „Бюджет для граждан“», «Бюджет и национальные цели развития Российской Федерации», «Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан», «Лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства», «Анализ практики развития бюджета для граждан», «Бюджет и чрезвычайные ситуации».

Для участия в конкурсе нужно подать заявку в Министерство экономики и финансов на адрес электронной почты ShatohinaLA@mosreg.ru, приложить конкурсный проект, а также отдельный файл с конкретными предложениями по реализации проекта и практическому применению его результатов в рамках процедур бюджетного процесса.

Заявки начнут принимать с 09:00 1 апреля 2022 года. Окончание приема проектов — 16 мая, 18:00. Работы победителей конкурса направят в Финансовый университет при правительстве РФ для участия во втором туре федерального конкурса проектов.