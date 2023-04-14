Подмосковье 14 апреля 2023, 09:26 Конкурс проектов и видеопрезентаций «Бюджет для граждан» запустили в Подмосковье Фото: Министерство экономики и финансов Московской области

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Ежегодный конкурс проектов по представлению бюджета стартовал в Подмосковье для взрослых и детей. Об этом сообщила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

В конкурсе предусмотрено несколько номинаций для участников младше 15 лет, взрослых и юридических лиц. Задача — подготовить презентацию бюджета так, чтобы она была понятна и интересна для широкого круга зрителей. Можно представить видеоролик или информационные карточки для распространения в соцсетях, нарисовать бюджет или представить его в других современных формах искусства.

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Также можно направлять на конкурс свои предложения по изменению бюджетного законодательства. Подробнее с условиями конкурса, номинациями и способами отправки материалов можно ознакомиться на странице проекта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста.

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