14 апреля 2023, 09:26
Конкурс проектов и видеопрезентаций «Бюджет для граждан» запустили в Подмосковье
Ежегодный конкурс проектов по представлению бюджета стартовал в Подмосковье для взрослых и детей. Об этом сообщила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.
В конкурсе предусмотрено несколько номинаций для участников младше 15 лет, взрослых и юридических лиц. Задача — подготовить презентацию бюджета так, чтобы она была понятна и интересна для широкого круга зрителей. Можно представить видеоролик или информационные карточки для распространения в соцсетях, нарисовать бюджет или представить его в других современных формах искусства.
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Также можно направлять на конкурс свои предложения по изменению бюджетного законодательства. Подробнее с условиями конкурса, номинациями и способами отправки материалов можно ознакомиться на странице проекта.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста.
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