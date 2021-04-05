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    05 апреля 2021, 17:49

    Конкурс проектов «Бюджет для граждан» начался в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    В Подмосковье начался конкурс проектов «Бюджет для граждан». Стать участниками смогут простые жители и юридические лица. Выбирать будут лучшие практики, дающие сведения о бюджетных процессах в доступной и понятной для каждого форме.

    Конкурс проектов «Бюджет для граждан» начался в Подмосковье

    На конкурсе предусмотрели несколько номинаций для каждой категории участников. Это отметили в Министерстве экономики и финансов Подмосковья.

    Задача конкурса — научить разбираться в бюджете и понимать все процессы, ориентироваться в документах. Продлится он с 1 апреля по 15 мая. Подробности доступны по ссылке.

    Номинации для физических лиц:

    • «Бюджет для граждан в картинках»;

    • «Лучший видеоролик о бюджете»;

    • «Бюджет и чрезвычайные ситуации»;

    • «Лучшая информационная панель по бюджету»;

    • «Бюджет и национальные цели развития России»;

    • «Лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства»;

    • «Анализ практики развития бюджета для граждан».

    Номинации для юридических лиц:

    • «Лучший проект регионального бюджета для граждан»;

    • «Лучший проект местного бюджета для граждан»;

    • «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан»;

    • «Анализ практики развития бюджета для граждан»;

    • «Бюджет и чрезвычайные ситуации»;

    • «Лучшая информационная панель по бюджету»;

    • «Лучшее event-мероприятие по проекту „Бюджет для граждан“»;

    • «Лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства»;

    • «Бюджет и национальные цели развития Российской Федерации».

    Проекты должны представлять собой актуальные исследования по выбранным темам. Оценивать будут обоснованные выводы и возможность применения идеи на практике.

    Жители Подмосковья смогут отправить заявку и проекты до 15 мая по электронной почте shatohinaLA@mosreg.ru. Успешные практики пройдут во второй тур федерального конкурса — его проводят с Финансовым университетом при правительстве РФ.