Конкурс проектов «Бюджет для граждан» начался в Подмосковье
В Подмосковье начался конкурс проектов «Бюджет для граждан». Стать участниками смогут простые жители и юридические лица. Выбирать будут лучшие практики, дающие сведения о бюджетных процессах в доступной и понятной для каждого форме.
На конкурсе предусмотрели несколько номинаций для каждой категории участников. Это отметили в Министерстве экономики и финансов Подмосковья.
Задача конкурса — научить разбираться в бюджете и понимать все процессы, ориентироваться в документах. Продлится он с 1 апреля по 15 мая. Подробности доступны по ссылке.
Номинации для физических лиц:
• «Бюджет для граждан в картинках»;
• «Лучший видеоролик о бюджете»;
• «Бюджет и чрезвычайные ситуации»;
• «Лучшая информационная панель по бюджету»;
• «Бюджет и национальные цели развития России»;
• «Лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства»;
• «Анализ практики развития бюджета для граждан».
Номинации для юридических лиц:
• «Лучший проект регионального бюджета для граждан»;
• «Лучший проект местного бюджета для граждан»;
• «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан»;
• «Анализ практики развития бюджета для граждан»;
• «Бюджет и чрезвычайные ситуации»;
• «Лучшая информационная панель по бюджету»;
• «Лучшее event-мероприятие по проекту „Бюджет для граждан“»;
• «Лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства»;
• «Бюджет и национальные цели развития Российской Федерации».
Проекты должны представлять собой актуальные исследования по выбранным темам. Оценивать будут обоснованные выводы и возможность применения идеи на практике.
Жители Подмосковья смогут отправить заявку и проекты до 15 мая по электронной почте shatohinaLA@mosreg.ru. Успешные практики пройдут во второй тур федерального конкурса — его проводят с Финансовым университетом при правительстве РФ.