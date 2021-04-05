Конкурс проектов «Бюджет для граждан» начался в Подмосковье

В Подмосковье начался конкурс проектов «Бюджет для граждан». Стать участниками смогут простые жители и юридические лица. Выбирать будут лучшие практики, дающие сведения о бюджетных процессах в доступной и понятной для каждого форме.

На конкурсе предусмотрели несколько номинаций для каждой категории участников. Это отметили в Министерстве экономики и финансов Подмосковья.

Задача конкурса — научить разбираться в бюджете и понимать все процессы, ориентироваться в документах. Продлится он с 1 апреля по 15 мая. Подробности доступны по ссылке.

Номинации для физических лиц:

• «Бюджет для граждан в картинках»;

• «Лучший видеоролик о бюджете»;

• «Бюджет и чрезвычайные ситуации»;

• «Лучшая информационная панель по бюджету»;

• «Бюджет и национальные цели развития России»;

• «Лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства»;

• «Анализ практики развития бюджета для граждан».

Номинации для юридических лиц:

• «Лучший проект регионального бюджета для граждан»;

• «Лучший проект местного бюджета для граждан»;

• «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан»;

• «Анализ практики развития бюджета для граждан»;

• «Бюджет и чрезвычайные ситуации»;

• «Лучшая информационная панель по бюджету»;

• «Лучшее event-мероприятие по проекту „Бюджет для граждан“»;

• «Лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства»;

• «Бюджет и национальные цели развития Российской Федерации».

Проекты должны представлять собой актуальные исследования по выбранным темам. Оценивать будут обоснованные выводы и возможность применения идеи на практике.

Жители Подмосковья смогут отправить заявку и проекты до 15 мая по электронной почте shatohinaLA@mosreg.ru. Успешные практики пройдут во второй тур федерального конкурса — его проводят с Финансовым университетом при правительстве РФ.