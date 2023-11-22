Подмосковье 22 ноября 2023, 17:32 Конкурс председателей домов с призовым фондом в миллион рублей пройдет в Подмосковье ФКР

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Управдомов из Подмосковья пригласили на конкурс «Лучший председатель совета МКД Московской области». Подать заявку на участие можно до 3 декабря.

В Министерстве ЖКХ Подмосковья рассказали, что принять участие в конкурсе может любой действующий председатель многоквартирного дома из региона. В этом году соревнование проведут по номинациям «Лучшая практика взаимодействия с управляющей организацией», «Мы — соседи» и «Дом с положительным балансом».

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Участникам нужно будет предоставить копию протокола общего собрания собственников дома, заполнить форму заявки на сайте и описать достигнутые результаты работы. По результатам конкурса определят девять лучших председателей и три приза за четвертое место.

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