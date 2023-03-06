Подмосковье 06 марта 2023, 14:31 Конкурс по финансовой грамотности для школьников и студентов пройдет в Подмосковье 31 марта

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Прием заявок на конкурс «В мире финансов» стартовал в Подмосковье. Он пройдет 31 марта в рамках межрегионального фестиваля финансовой культуры и грамотности. В нем смогут принять участие школьники и студенты региона, рассказала глава Минфина Наталия Масленкина.

Победителей выберут в четырех номинациях. Это «Бюджет глазами ребенка», «Комикс», «Видеоролик» и «Компьютерная игра». Для участия необходимо подготовить и представить проект. Критериями для их оценки станут перспективность внедрения в практику, соответствие тематике, реалистичность и оригинальность. Победителей определят 31 марта.

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Как отметила глава Министерства финансов Наталия Масленкина, конкурс поможет привлечь школьников и студентов к участию в творческом соревновании.

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«Тема экономики и финансов — это важная составляющая повседневной жизни. Готовя проект для конкурса, ребята будут изучать это направление, получая знания, которые пригодятся им впоследствии во многих жизненных ситуациях», — отметила она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 20 новых школ и 11 детских садов в регионе к сентябрю. Среди них - уникальный образовательный кластер для будущих инженеров и айтишников в Истре.

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