Подмосковье 09 марта 2023, 13:01 Конкурс педагогических династий стартовал в Подмосковье

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Областной конкурс «Педагогические династии Подмосковья» начался в регионе. Его проведут в рамках Года педагога и наставника, сообщили в Министерстве образования Московской области.

«До 25 марта необходимо отправить в оргкомитет конкурса анкету участника и презентацию, рассказывающую о двух и более поколениях педагогов одной семьи и до 10 апреля прислать собранный о династии материал в виде статьи, рассказа, эссе, очерка или интервью», — добавили в ведомстве.

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Информацию о конкурсе и детали можно узнать по ссылке.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что к 1 сентября в регионе достроят 20 современных школ и 11 детских садов. Одним из них является образовательный кластер для будущих инженеров и айтишников в Истре.

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