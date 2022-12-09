Подмосковье 09 декабря 2022, 09:34 Конкурс «Педагог года — 2023» стартовал в Щелкове

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Муниципальный конкурс «Педагог года — 2023» стартовал в Щелкове. Участие в нем примут 12 учителей, воспитателей и педагогов-психологов образовательных учреждений округа. В течение нескольких месяцев они будут демонстрировать свое профессиональное мастерство.

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В первый конкурсный день педагоги прошли задание «Методическая мастерская». Они рассказали о приемах и методиках, используемых на занятиях, поделились собственным опытом и достижениями, успехами своих учеников.

Одно из важных испытаний конкурса — урок в незнакомом классе.

«Когда мы говорим „учитель“, мы в первую очередь представляем урок, представляем класс, детей на занятии. И именно в этом конкурсном испытании проявляются основные качества <…> учителя», — сказала член жюри конкурса «Педагог года — 2023» Виктория Файрушина.

В жюри конкурса — опытные педагоги с солидным стажем и победители конкурса прошлых лет.

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