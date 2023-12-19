Подмосковье 19 декабря 2023, 15:35 Конкурс патриотической песни прошел в Одинцовском округе Комитет по культуре администрации Одинцовского городского округа Московской области

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Окружной конкурс патриотической песни «Споемте, друзья!» прошел в театральном центре «Жаворонки». Он собрал более 130 исполнителей и творческих коллективов Одинцовского округа.

Из-за большого количества участников прослушивания проходили на двух площадках. На малой сцене театрального центра выступили солисты младшей и средней возрастных групп в номинации «Эстрадный вокал». На большой — прошли выступления академического вокала и ансамблей.

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Оценивали выступления участников педагоги Московского губернского колледжа искусств, лауреаты международных и областных конкурсов, певцы и композиторы. Гран-при конкурса патриотической песни получила Анастасия Рогинская — солистка театра песни «Лилиум».

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