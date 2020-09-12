Спортивно-культурный центр Рошаля на один превратился в игровую площадку — здесь прошел конкурс «Папа, мама, я — спортивная семья». В эстафетах приняли участие четыре команды — им предстояло как можно быстрее пройти девять испытаний.

Бег в ластах, «Паутинка», «Лыжи для троих» и лабиринт — организаторы придумали для участников множество разных заданий. Но были и творческие конкурсы. Например, «Визитная карточка». Семьи пели, танцевали, а также читали стихи собственного сочинения.

«Испытания очень интересные, потому что мы в этом году изменили программу. Интересные увлекательные, скажем даже загадочные и очень сложные. Конкурс, который мы придумали в этом году — это паутинка. Достаточно сложно объяснить, будут стоять вертикальные стойки на них будут натянуты веревки — задача участников будет пройти от начала до конца не коснувшись веревок», — рассказал заместитель директора Спортивной школы г. о. Рошаль Александр Деянов.

В веселых эстафетах приняли участие четыре команды. Они должны были за минимальное время пройти девять испытаний. Чтобы игроки не мухлевали следили беспристрастные судьи.

Семья Гребневых к конкурсу отнеслась с энтузиазмом. Папа Кирилл, мама Юля и капитан Ярослав участвовали первый раз, поэтому без сложностей не обошлось.

Неожиданные конкурсы. Конечно, сплачивает. Приходится искать общее решение. Они не справляются, я их ругаю. Как настоящий капитан Ярослав команда «В ритме ЗОЖ»

В каждой команде папа, мама, сын или дочка. Самый младший член семьи — капитан сборной. Борьба за победу разгорелась нешуточная — каждый стремился к финишу. А зрители поддерживали команды с трибун.

Главный приз соревнований завоевала семья Грудининых. Сыну Алексею в этом году исполнилось семь лет — минимальный возраст для участия в конкурсе. Родители решили попробовать свои силы и не прогадали.

«Мы все-таки готовились к более беговым испытаниям — бежать, кричать, поддерживать. Это быстрее, выше, сильнее, но не ожидали таких испытаний, где нужно на смекалку развязать узлы, где нужно куда-то пролезть с завязанными глазами. Для нас это немного неожиданно, но тем не менее опыт интересный», — рассказали члены команды «Оранжевый мяч» Вадим, Анастасия и Алексей Грудинины.

Второе место в конкурсе заняла семья Морозовых, бронзу получила команда «Юниор» семьи Левакиных. Всем участникам вручили грамоты, медали и подарки. Но самой главной наградой для детей и родителей стал весело проведенный вечер.