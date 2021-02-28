Конкурс оперетты «Овация» пройдет в Балашихе

Открытый региональный вокальный конкурс оперетты «Овация» пройдет в культурно-досуговом центре «Подмосковные вечера» в Балашихе. Информацию разместили на сайте учреждения.

Мероприятие состоится 28 февраля, в 11:00. «В программе открытого регионального вокального конкурса оперетты „Овация“: конкурсные выступления, подведение итогов, награждение участников», — говорится в сообщении. Конкурс оперетты пройдет по адресу: улица Заречная, дом 3. Ранее в Доме культуры в селе Всеволодово в Электростали завершился капитальный ремонт. Для ДК купили новый рояль Yamaha. Сельский клуб открылся 25 февраля. Зрительный зал теперь вмещает 220 человек.