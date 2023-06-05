Подмосковье 05 июня 2023, 13:25 Конкурс операторов машинного доения стартовал в Пушкино Unsplash

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Мастера машинного доения из 15 округов Подмосковья приехали в Пушкино на конкурс профессионального мастерства. Только один из них станет лучшим и отправится на всероссийский этап соревнований в Нижний Новгород.

Участники должны провести санитарную подготовку коровы и выполнить дойку, за 40 минут ответить на вопросы по физиологии парнокопытных и требованиям к молоку и всего за пять с половиной минут собрать и разобрать доильный аппарат.

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«При этом оценивается и культура работы. Детали не должны падать на пол, поскольку на ферме чистота. Нужно, чтобы было все разложено аккуратно», — говорит главный судья соревнований Дмитрий Казанский.

«Я думаю, что все очень замечательно справились. У нас сегодня не только девушки, но и два молодых человека участвуют. Нам очень радостно, что не побоялись приехать сюда», — говорит представитель Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Наталья Головина.

Конкурс стал не только проверкой профессиональных навыков, но и возможностью обменяться опытом и знаниями между коллегами. Участники получили массу полезной информации и новых знакомств.

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