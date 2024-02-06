Подмосковье 06 февраля 2024, 23:52 Конкурс на выполнение капремонта тепловых сетей объявили в Богородском городском округе ФОТО банк Московской области

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В Богородском округе Московской области объявили конкурс по капитальному ремонту наружных тепловых сетей. Финансирование на реконструкцию системы отопления округа направят из окружного бюджета.

В комитете по конкурентной политике Московской области рассказали, что извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме опубликовано на сайте ЕАСУЗ, а также в Единой информационной системе в сфере закупок.

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Заказчиком капитального ремонта выступает управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Богородского городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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