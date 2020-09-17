Конкурс на выделение фермерам грантов до 30 млн рублей начался в Подмосковье

В Подмосковье стартовал конкурс на выделение грантов фермерам. Поддержат семейные фермы и начинающих аграриев. Они смогут открыть и развить свои хозяйства.

Конкурс начался в подмосковном Минсельхозпроде. Подготовили бюджетные средства, которые направят на помощь фермерам.

Все гранты подмосковное ведомство разделит на две категории: начинающие аграрии и семейные фермы. Первая из них сможет выиграть до пяти миллионов рублей, рассказал глава ведомства Андрей Разин.

Максимальный размер гранта — пять миллионов на разведение крупного рогатого скота мясного или молочного направлений и три миллиона — на иные направления Андрей Разин.

Отбор семейных ферм на получение государственной поддержки в виде гранта проводят дополнительно уже во второй раз. Ранее помощь получили два хозяйства: «Тексель Фарм» из Щелкова и «Милк-ферма» из Богородского округа. Им дали гранты на общую сумму 32,7 миллиона рублей.

Остаток средств на поддержку семейных ферм в этом году составляет 110 миллионов рублей. Максимальная сумма гранта этого направления — 30 миллионов Андрей Разин.

Андрей Разин подчеркнул, что гранты помогут развить сельское хозяйство Подмосковья и создать рабочие места для жителей.