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    17 сентября 2020, 14:54

    Конкурс на выделение фермерам грантов до 30 млн рублей начался в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    В Подмосковье стартовал конкурс на выделение грантов фермерам. Поддержат семейные фермы и начинающих аграриев. Они смогут открыть и развить свои хозяйства.
    Конкурс на выделение фермерам грантов до 30 млн рублей начался в Подмосковье

    Конкурс начался в подмосковном Минсельхозпроде. Подготовили бюджетные средства, которые направят на помощь фермерам.

    Все гранты подмосковное ведомство разделит на две категории: начинающие аграрии и семейные фермы. Первая из них сможет выиграть до пяти миллионов рублей, рассказал глава ведомства Андрей Разин.

    Максимальный размер гранта — пять миллионов на разведение крупного рогатого скота мясного или молочного направлений и три миллиона — на иные направления

    Андрей Разин.
    Конкурс на выделение фермерам грантов до 30 млн рублей начался в Подмосковье | Изображение 1

    Отбор семейных ферм на получение государственной поддержки в виде гранта проводят дополнительно уже во второй раз. Ранее помощь получили два хозяйства: «Тексель Фарм» из Щелкова и «Милк-ферма» из Богородского округа. Им дали гранты на общую сумму 32,7 миллиона рублей.

    Остаток средств на поддержку семейных ферм в этом году составляет 110 миллионов рублей. Максимальная сумма гранта этого направления — 30 миллионов

    Андрей Разин.

    Андрей Разин подчеркнул, что гранты помогут развить сельское хозяйство Подмосковья и создать рабочие места для жителей.

    Новости SMI.FM