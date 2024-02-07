Подмосковье 07 февраля 2024, 23:20 Конкурс на техобслуживание медицинской техники Одинцовской больницы объявили в Подмосковье Медиаархив Подмосковья

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Конкурс на оказание услуг по обслуживанию медицинской техники Одинцовской областной больницы в 2024 году объявили в Подмосковье. Извещения опубликованы в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

Выигравшему конкурс исполнителю нужно будет выполнять периодические техосмотры и профилактическое техническое обслуживание, плановые ремонты рентгеновских аппаратов, операционных микроскопов и светильников, стоматологических установок.

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Заявки принимаются до 14 февраля, а начальная цена контракта составляет 19 миллионов рублей. Дата окончания работ– 31 мая 2025 года

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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