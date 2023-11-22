Подмосковье 22 ноября 2023, 15:53 Конкурс на строительство подъездов к лицею имени Долгих объявили в Истре Unsplash

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Тендер на строительство подъездов к лицею имени В. И. Долгих объявили в городском округе Истра. Победителю конкурса предстоит организовать парковки, сети водоснабжения и хозяйственно-бытовую ливневую канализацию.

Участок строительства является частью подъезда к лицею от автомобильной дороги М-9 «Балтия». Его протяженность превышает 4,6 тысячи километров. Работы будут проводиться на участке автомобильной дороги ММК — Павловская Слобода — Нахабино в селе Павловская Слобода.

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Кроме того, подрядчику предстоит установить шумозащитные экраны, наружное освещение, видеонаблюдение и выполнить сопутствующие работы согласно техническому заданию. Начальная стоимость контракта превысила 3,5 миллиарда рублей. Информация о тендере размещена на портале ЕАСУЗ.

Все желающие принять участие в конкурсе могут подать заявки до 4 декабря 2023 года. Завершить работы планируется в 2026 году.

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