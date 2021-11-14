Конкурс на строительство новой школы объявили в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуеве начали искать подрядчика для строительства новой школы на 550 мест. Для этого объявили конкурс, сообщил сайт правительства Московской области со ссылкой на председателя комитета по конкурентной политике Елену Волкову.

Чиновница рассказала, что извещение о проведении открытого конкурса на выполнение строительно-монтажных работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок. В документе говорится, что школа должна появиться в Орехово-Зуеве, на улице Красина. Строительство пройдет в рамках государственной программы. Деньги на школу выделят из бюджетов Московской области и Орехово-Зуевского городского округа.

Городские власти запланировали открыть новое образовательное учреждение в 2023 году.

В конце октября в Белоомуте под Луховицами завершили реконструкцию котельной школы-интерната, в которой учатся дети с ограниченными возможностями здоровья. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева работу закончили в кратчайшие сроки — на все ушло всего два месяца.