Конкурс на строительство домов для переселенцев из аварийного жилья объявили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 19:10 Конкурс на строительство домов для переселенцев из аварийного жилья объявили в Подмосковье Unsplash

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Дома для расселения аварийного жилья планируется построить в Богородском городском округе. Здания высотой не более девяти этажей возведут на улице Горького и на улице Чкалова в Старой Купавне.

Два конкурса на строительство многоквартирных жилых домов в Богородском городском округе объявлены в Подмосковье. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

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Строительство новых домов будет проведено в рамках государственной программы Подмосковья «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы». Работы будут финансированы за счет бюджета региона и средств бюджета Богородского городского округа.

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В единой информационной системе в сфере закупок появились извещения об открытых конкурсах в электронной форме на выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке проектной и рабочей документации, выполнению строительно-монтажных работ, а также по строительству многоквартирных жилых домов в Богородском городском округе. В городе Старая Купавна на ул. Горького и ул. Чкалова будут построены здания на 128 в каждом доме.

Строительство домов планируют завершить в 2023 году.