Конкурс на строительство дома для расселения из аварийного жилья в Красногорске объявили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 16 сентября 2022, 20:00 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Конкурс на строительство дома для расселения из аварийного жилья в Красногорске объявили в Подмосковье

Читать 360tv в

В Московской области объявлен конкурс на строительство многоквартирного жилого дома в городском округе Красногорск. Его построят для переселения жителей из аварийного жилищного фонда, сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Дом планируют возвести в микрорайоне № 10 «Брусчатый поселок» в Красногорске.

Реклама

Заявки принимаются до 23 сентября, а 29-го станут известны итоги определения подрядчика, уточнила министр.

Реклама

Извещение о проведении конкурса опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Строительство будут осуществлять в рамках госпрограммы Подмосковья «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы», финансирование осуществят за счет средств бюджета городского округа Красногорск.

Завершить строительство планируется в 2023 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что возможность арендовать землю не выходя из дома появилась в Подмосковье.

0 0 0 0 0 0