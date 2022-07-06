Конкурс на строительство детской поликлиники объявили в Чехове

Новая детская поликлиника появится в Чехове в 2025 году. На строительство медучреждения объявили конкурс, сообщила министр правительства Подмосковья по конкурентной политике Елена Волкова.

«Объявлен конкурс на строительство детской поликлиники на 500 посещений в городском округе Чехов», — сказала министр.

Извещение о проведении открытого конкурса появилось в Единой информационной системе в сфере закупок и на Портале ЕАСУЗ. Там опубликовала информация о конкурсе на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации и разработку рабочей документации. Также в извещении сказано о выборе исполнителя по выполнению работ по строительству и поставке необходимого оборудования.

Строить детскую поликлинику будут на улице Мира. Все работы пройдут в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Строительство финансируется за счет средств федерального бюджета и средств бюджета региона. Завершить возведение детской поликлиники планируют в 2025 году.